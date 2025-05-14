MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı - Son Dakika
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MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı

MasterChef\'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP\'ye katıldı

MasterChef Türkiye'nin ilk sezon jürilerinden olan ve uzun bir aradan sonra tekrar gündeme gelen ünlü şef Hazer Amani, siyasete girdi. Amani, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldığını duyurdu. Rozetini CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in taktığı görüldü ve bu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

14.05.2025 13:22
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TV8 ekranlarında yayınlanan ve Türkiye'nin en çok izlenen yarışmalarından biri hâline gelen MasterChef Türkiye'nin ilk sezon jürilerinden Hazer Amani, siyasete atıldı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü şef, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. Amani'nin rozetini, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek taktı.

BİR SEZONLUK MASTERCHEF JÜRİ ÜYELİĞİ

MasterChef Türkiye, 2018 yılında ilk kez ekranlara geldiğinde jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Hazer Amani yer alıyordu. Ancak Amani, sadece bir sezon programda görev aldı. Kısa sürede yarışmanın dinamiğine uyum sağlayan ancak daha sonra projeden ayrılan Amani'nin yerine İtalyan şef Danilo Zanna getirildi. Amani, o günden bu yana gastronomi dünyasında özel projelerle yoluna devam etti. Gastronomi kariyeriyle tanınan Amani, şimdi de adını siyasi bir gelişmeyle duyurdu. CHP'ye katılan Hazer Amani'nin parti rozeti, Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek tarafından takıldı. Törene ilişkin fotoğraflar ve bilgi, Zeybek'in sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyuruldu.

MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı

3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ali sarıcıoğlu:
    nerede gereksiz var CHP'li 113 34 Yanıtla
  • aragorn:
    şaşırmadık nerde boşbeleş adam var chp de zaten 69 19 Yanıtla
  • zeki69:
    hiç şaşırmadık 67 14 Yanıtla
  • 250500:
    sıfır vizyon 43 9 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz:
    YALLAH İRANA DİYENLERE BAKIN İRANLI ŞEG DEGİL BENCE İRAN CHP ÜVEY KARDEŞ İ AYNI ESAT GİBİ 42 4 Yanıtla
  • Gamze&eda2004:
    bu işler yemek yapmaya benzemez sen yerlerinde ilgilen chp nerede ipini koparmış var yabına alıyor 26 6 Yanıtla
  • 199715:
    En azından dönmemiş . AKP lilerin önemli bir bölümü dönek ya. Diğet yarısı da makarnacı. Yalansa yalan de. Bak senin ne olduğunu söyleyeyim. 4 21 Yanıtla
  • 199715:
    Ben çok şaşırıyorum tüm döneklet AKP li oluyor...Adamm dönüvetiyor. Tek istikrarlı olanlar makarnacılar... Takdir ediyorum. Al makarnayı ver oyu. Çok badit. Dönmek yok. düşünmek yok, endişe yok,, kaygı yok. 3 19 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Kızıl 12 4 Yanıtla
  • Ahmet Yasin Simsek:
    bir aptal bir aptaldır iki aptal iki aptaldır üç aptal bir siyasi partidir. 8 2 Yanıtla
  • mehmet erdem:
    Amaniin Hüseyin duymasın 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı - Son Dakika
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