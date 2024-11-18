MasterChef\'te kim elendi? Seyirciyi üzen veda

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MasterChef'te elenen isim belli oldu. 17 Kasım 2024 Pazar akşamı yayınlanan programda elenen isim sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz haftalarda jüriden kaşık alan Ezgii MasterChef'e veda etti.

MasterChef'in bu bölümünde şefler bu kez yarışmacıları menengiç zeytini ile yaratıcılıklarını konuşturmaya davet etti. Eda, Muratcan, Ezgi ve Alper eleme potasında büyük bir mücadele verdi. Son ikiye kalan isim ise Ezgi ve Alper oldu. Şefler yaptığı oylamayla Ezgi'nin gitmesine karar verdi ve Ezgi en düşük puanı alarak hayallerine veda etti.

MEHMET ŞEF 2 YIL SONRA KAŞIK FIRLATMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda tabağı çok beğenilen isme Mehmet Şef 2 yıl aradan sonra kaşık fırlatmıştı. Ezgi o gün açıklamasında "Gururluyum, çok mutluyum. Stres altında yapabildiklerimi çok seviyorum. Evet, bugün birkaç kez size sinyalini verdim ama ben de hiç bu kadar kendime güvenerek bir tabak çıkarmamıştım daha önce. Ufak tefek düşüncelerim vardı ama 45 dakikada bu tabağı dönüştürebildiğim için kendimle gurur duyuyorum" demişti.

SEYİRCİNİN BEKLEMEDİĞİ ELEME

Ezgi'nin elenmesi seyirciyi de bir hayli üzdü. Sosyal medyada seyirciler "Ezgi hak etmedi", "Çok erken bir veda", "Kesinlikle ilk 5'te olmalıydı" yorumları yapıldı.