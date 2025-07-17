Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma

İstanbul Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) kaykay malzemesi almak üzere gittiği bit pazarında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davanın dördüncü duruşması 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

24'ER YILA KADAR HAPİS CEZALARI İSTENİYOR

2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın önceki duruşmasında, reddi hakim talebi nedeniyle mahkeme heyeti dosyadan çekilmişti. Bu duruşmayı yeni bir mahkeme başkanı yönetecek. Dördüncü duruşmada kalan tanıkların dinlenmesi beklenirken, üçüncü duruşmaya yetişmeyen bilirkişi raporunun da mahkemeye sunulacağı tahmin ediliyor.

ÇOK SAYIDA KİŞİ DESTEK İÇİN ADLİYEDE

Diğer yandan Minguzzi ailesine destek için adliyeye çok sayıda kişi geldi. Destek için gelenler duruşmanın yapılacağı salonun önünde "Mattia Ahmet İçin adalet" sloganı attı. Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar ve babası Andrea Minguzzi destek için gelenlerle tek tek selamlaştı.

TANIK KRİZİ

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre; davada bugün dinlenmesi beklenen 7 tanık duruşmaya gelmedi. Tanıkların yokluğu nedeniyle mahkemeye ara verildi. Eğer bu duruşmada da tanıklar hazır bulunmazsa, polis zoruyla getirilmeleri talep edilecek.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme Başkanı ara kararını açıkladı. Duruşma 2 Ekim 2025 tarihine ertelendi. 7 tanığın polis zoruyla getirilmesine karar verildi.Ayrıca, 3 ve 4 numaralı sanıkların iddianamesi kabul edilerek ana dosyayla birleştirildi.