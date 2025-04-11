Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit edenler adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit edenler adliyeye sevk edildi

Geniş Video İzle

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesinin ardından ailesine sosyal medya üzerinden silahlı tehditlerde bulunulmuştu. Bu olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliği'nde ifade veren 33 yaşındaki B.A., ne öleni ne de öldürenleri tanıdığını ve paylaşımları bilinçsizce yaptığını belirtti. B.A. ve yaşı küçük olan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

11.04.2025 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin sosyal medya üzerinden tehdit edilmesi üzerine Gasp Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada, dün operasyon yapan polis paylaşımları yaptıkları belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşları küçük olduğu belirlenen H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülürken, 32 yaşındaki B.A.'nın sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

PİŞKİN SAVUNMA: TANIMIYORUM

Gasp Büro Amirliğinde 3 sayfalık ifade veren B.A.'nın ifadesinde, "Hesap bana aittir. Cinayeti sosyal medya üzerinden öğrendim. Ancak ne ölen çocuğu ne de ailesini tanıyorum. Onu vuranları ya da yakınlarını da tanımıyorum. Paylaşımları bilinçsiz bir şekilde yaptım. Şimdi yaptıklarıma çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Polis yaptığı incelemede B.A. ile şüpheliler arasında bir arkadaşlık ya da illiyet bağı bulunmadığının tespit edildiğini, şüpheli hakkında herhangi bir suç kaydı bulunmadığını belirledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheli B.A. hakkında 'Silahlı tehdit', 'Birden fazla kişiyi tehdit' suçlamasıyla işlem yapıldığı, B.A. ve Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri süren yaşı küçük 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer yandan yaşı küçük çocuklardan birinin evinde bulunan ruhsatsız silahın herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığının araştırıldığı da öğrenildi.

Mattia Ahmet Minguzzi\'nin ailesini tehdit edenler adliyeye sevk edildi
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Mattia Ahmet Minguzzi, Sosyal Medya, Güvenlik, 3-sayfa, Kadıköy, Medya, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit edenler adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • slh123456:
    Tutuklamayan adalet utansın. 84 1 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Topluma bir gram faydası olmayan bu at hırsızlarını içeri tıkarlar umarım. 75 0 Yanıtla
  • Sk 06:
    yarım saate serbest akp Türkiyesi 24 7 Yanıtla
  • ender3316:
    içerde tehtıt nasıl olur gösterirler inşallah 20 1 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    hem suçlu hem güçlü çıkmaya çalış.valla bunlara da katiller kadar ceza verilsin . 17 0 Yanıtla
  • Musfata Karakeçi:
    sbaha kadar s yaprakları 15 0 Yanıtla
  • aragorn:
    bunları içer gay yapacak bir babayiğit çıkar inşallah 13 0 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Bilinçsiz tehdit (ifade doğru ise) yapan tutuklansın ama CB ölmüş annesine küfür eden, ihaleye fesat karıştıran,20 yılda devasa servet sahibi olan belediye başkanı serbest mi bırakılsın? Ben sizin adalet anlayışınızı ............. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Başkanı Trump, Türkiye’ye geliyor ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye geliyor
Karasu Limanı’nda park kavgasında kan aktı 1 kişi hayatını kaybetti Karasu Limanı'nda park kavgasında kan aktı! 1 kişi hayatını kaybetti
Tanal yapay zekaya tweet yazdırmak istedi, yaptığı yanlışla herkesi güldürdü Tanal yapay zekaya tweet yazdırmak istedi, yaptığı yanlışla herkesi güldürdü
Tahliye edilen Berkay Gezgin’den ilk açıklama: Her şey çok güzel olacak Tahliye edilen Berkay Gezgin'den ilk açıklama: Her şey çok güzel olacak
İlkin Aydın’ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı İlkin Aydın'ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı
Altında yeni rekor kırıldı Altında yeni rekor kırıldı
Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar
Bitcoin mi Altın mı 2025’in En İyi Yatırımı Hangisi Bitcoin mi Altın mı? 2025'in En İyi Yatırımı Hangisi?
Murat Ağırel ve Timur Soykan telefon şifrelerini emniyetle paylaşmadılar Murat Ağırel ve Timur Soykan telefon şifrelerini emniyetle paylaşmadılar
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı
Trump: Panama’ya çok sayıda asker gönderdik Trump: Panama'ya çok sayıda asker gönderdik

15:45 İsrail medyasında dikkat çeken Türkiye analizi: Alışmamız lazım İsrail medyasında dikkat çeken Türkiye analizi: Alışmamız lazım
13:58 Cevdet Yılmaz’ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı
13:06 Aliyev’in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor Aliyev'in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor?
13:02 İmamoğlu’ndan 20 gün sonra ilk kare İmamoğlu'ndan 20 gün sonra ilk kare
23:46 ABD’de helikopter Hudson Nehri’ne düştü: 6 ölü ABD'de helikopter Hudson Nehri'ne düştü: 6 ölü
23:37 CHP’li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı CHP'li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı
22:56 ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti
22:46 İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü 5 kişi yaralandı İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü! 5 kişi yaralandı
22:12 Ankara’da okullar tatil edildi Ankara'da okullar tatil edildi
21:59 CHP’li Mahmut Tanal’tan Berkay Gezgin’e: Cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil, ne yaptın CHP'li Mahmut Tanal'tan Berkay Gezgin'e: Cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil, ne yaptın?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 16:01:52. #7.11#
SON DAKİKA: Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit edenler adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement