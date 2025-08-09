Mavi Asır Sitesi Sakinleri Yıkım Talebinde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Mavi Asır Sitesi Sakinleri Yıkım Talebinde Bulundu

Mavi Asır Sitesi Sakinleri Yıkım Talebinde Bulundu
09.08.2025 17:25  Güncelleme: 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Sincan ilçesindeki Mavi Asır sitesinde sadece bir bloğa yıkım emri çıkması, diğer bina sakinlerinin tepkisine yol açtı. Sakinler, diğer 8 bloğun da risk altında olduğunu belirterek, hepsinin yıkılmasını talep etti.

Mavi Asır sitesinde bulunan bir blok hakkında yıkım emri çıkması üzerine bina sakinleri diğer blokların da yıkılmasını talep etti.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Mavi Asır sitesinde bulunan 9 bloktan yalnızca 1'ine yıkım emri çıktı. Çıkan yıkım emrinin ardından I Blok'ta ikamet eden bina sakinleri diğer 8 bloğun da yıkılmasını talep ederek kararın sadece kendi binaları üzerinde olmasına tepki gösterdi.

"9 bloğun 9'unun da girmesi lazım ki belediye bize gerekli desteği versin"

Sitelerinde riskli yapı müracaatına gidildiğini belirten bina sakini Necati Uçar, "Yaklaşık 3 yıl önce bu kararı almışlar ancak kararı alan site yöneticisi değil de apartman yöneticisi olduğu için 1 bloğu baz almışlar. Test yapıldı ve testte de yüzde 70 civarında çürük çıktı. Ancak biz mahkemeye itiraz ettik. İtiraza rağmen riskli yapı olduğu için yıkım kararı çıktı. Bizim istediğimiz buraya yıkım kararı çıkması ancak site olarak müracaat edilip de tek 1 bloğa yıkım kararının çıktı, diğer bloklar teste tabi tutulmuyor. Bize 200 kişiyi ikna edin diyorlar. Kimse durup dururken evinden olmamak için razı olmadı. Şimdi bizim binamız yıkılacak ancak geri yapımı istenmiyor. 9 bloğun 9'unun da girmesi lazım ki belediye bize gerekli desteği versin" diye konuştu.

"Diğer binalar bu binadan daha bozuk halde fakat onlar bu işin içine girmiyor"

Ömer Harmanbaşı ise yıkımı istenen binanın numune bina olduğunu ifade ederek, "Biz bu binanın yapımın kendimiz bulunduk. Diğer binalar bu binadan daha bozuk halde fakat ne hikmetse onlar bu işin içine girmiyor. Belediye de bunu kabul etmiyor. Kimse gelmediği için bu bina mağdur duruma düştü. Bireysel olduğu için olmuyor bu iş. Onların da denetlenmesi lazım ona göre karar alınması lazım" ifadelerini kullandı.

"Aynı riski diğer binalar da taşıyor"

Bina sakini Selahattin Karakaş ise diğer 8 bloğun da aynı müteahhit tarafından yapıldığı için hepsinin aynı durumda olduğunu aktararak, "Diğerlerinin de kontrol edilmesini istiyoruz. Aynı riski onlar da taşıyor. Aksini iddia edemezler" dedi.

Ayrıca, bina sakinleri diğer binalarda da çatlaklar ve çürükler olduğunu gösteren fotoğraflar çektiğini kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, 3-sayfa, ankara, Çevre, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mavi Asır Sitesi Sakinleri Yıkım Talebinde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
Şanlıurfa’da şok operasyon Cephanelik gibi evler basıldı Şanlıurfa'da şok operasyon! Cephanelik gibi evler basıldı
Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu Korkunç olayda, “domuz saldırısı“ şüphesi Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu! Korkunç olayda, "domuz saldırısı" şüphesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Genç millilerimiz İsrail’i devirdi Genç millilerimiz İsrail'i devirdi
Çanakkale’den gelen görüntüler iç açıcı değil Çok sayıda gözaltı var Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var
Artık sona gelindi Kahramanmaraş’a yeni stat Artık sona gelindi! Kahramanmaraş'a yeni stat
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
Güney Kore Türk diplomatı konuşuyor: Çarptığı taksinin şoförüyle kavga etti Güney Kore Türk diplomatı konuşuyor: Çarptığı taksinin şoförüyle kavga etti

16:37
Diyanet’ten, programda kullanılan “Allah baba“ ifadesine ilişkin açıklama: İşlem başlatıldı
Diyanet'ten, programda kullanılan "Allah baba" ifadesine ilişkin açıklama: İşlem başlatıldı
15:59
Termometrelerin 55 dereceyi gördüğü ilimiz: Vatandaşlar halüsinasyon görüyor
Termometrelerin 55 dereceyi gördüğü ilimiz: Vatandaşlar halüsinasyon görüyor
15:23
Bakan Yumaklı: Çanakkale’deki orman yangınları kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı
20:36
Ezerek telef olan köpekleri çöp kamyonuna atıp götürdüler
Ezerek telef olan köpekleri çöp kamyonuna atıp götürdüler
20:28
Real Madrid’den gizli maç Xabi Alonso’nun Arda tercihi şaşkınlık yarattı
Real Madrid'den gizli maç! Xabi Alonso'nun Arda tercihi şaşkınlık yarattı
20:17
TFF, Alanyaspor’un masraflarını Fenerbahçe’den tahsil edecek
TFF, Alanyaspor'un masraflarını Fenerbahçe'den tahsil edecek
19:55
ABD ile Çin arasındaki çip çekişmesinde “casusluk“ iddiası
ABD ile Çin arasındaki çip çekişmesinde "casusluk" iddiası
19:55
Mbaye Diagne Türkiye’ye geri döndü
Mbaye Diagne Türkiye'ye geri döndü
19:40
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı
''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
19:31
Çanakkale’de tahliye edilen köy alevlere teslim oldu
Çanakkale'de tahliye edilen köy alevlere teslim oldu
19:29
Dusan Tadic’in Al Wahda’dan kazanacağı maaş ortaya çıktı Servet kazanacak
Dusan Tadic'in Al Wahda'dan kazanacağı maaş ortaya çıktı! Servet kazanacak
19:16
Fenerbahçe, Lincoln Henrique’nin sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin sözleşmesini feshetti
19:05
Güney Kore Türk diplomatı konuşuyor: Çarptığı taksinin şoförüyle kavga etti
Güney Kore Türk diplomatı konuşuyor: Çarptığı taksinin şoförüyle kavga etti
19:00
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
18:43
Artık sona gelindi Kahramanmaraş’a yeni stat
Artık sona gelindi! Kahramanmaraş'a yeni stat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 17:46:55. #7.13#
SON DAKİKA: Mavi Asır Sitesi Sakinleri Yıkım Talebinde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.