Maydonoz Döner'in 6 şubesinden FETÖ'ye 7,6 milyon lira - Son Dakika
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Maydonoz Döner'in 6 şubesinden FETÖ'ye 7,6 milyon lira

Maydonoz Döner\'in 6 şubesinden FETÖ\'ye 7,6 milyon lira

MASAK, Maydonoz Döner'in sadece Eskişehir'deki altı şubesinden FETÖ'ye 7 milyon 618 bin lira aktarıldığını tespit etti. Paraların takibe takılmaması için FETÖ iltisaklı esnaflar üzerinden emanet yöntemiyle örgüte aktarıldığı ortaya çıktı.

19.05.2025 08:43
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Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonla, FETÖ'nün "Maydonoz Döner" isimli döner zinciri üzerinden kurduğu finans ağı ve örgütsel yapılanma deşifre edilmeye devam ediyor.

FETÖ'YE TOPLAM 7 MİLYON 618 BİN TL AKTARILMIŞ

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, zincirin toplam 937 şubesi arasından özellikle soruşturma kapsamında mercek altına alınan 6 şubeden FETÖ'ye toplam 7 milyon 618 bin TL aktarıldığı belirlendi.

Bu kapsamda, Yenibağlar Şubesi'nden 3 milyon 200 bin TL, Çamlıca Şubesi'nden 2 milyon TL, Emek Şubesi'nden 1 milyon 593 bin TL, Vadişehir Şubesi'nden 720 bin TL, Büyükdere Şubesi üzerinden 53 bin TL ve Ulu Önder Şubesi'nden 52 bin TL örgüte yönlendirildiği tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin bireysel hesaplarından toplam 622 bin TL'lik başka bir transferin daha gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı.

GAYRIRESMİ ORTAKLIKLAR VERİLDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, Maydonoz Döner'in FETÖ'nün güncel yapılanmasında kullanıldığı, franchise (isim hakkı) sistemiyle örgütle bağlantılı kişilere gayriresmi ortaklıklar verildiği deşifre edilmişti. MASAK raporuna göre, gayriresmi ortakların hisse satışlarından elde ettiği paralar, takibe takılmaması için FETÖ iltisaklı esnaflar (özellikle kuyumcular) üzerinden emanet yöntemiyle örgüte aktarıldı.

Şubelerden elde edilen karların ise "himmet" adı altında örgüte aktarıldığı belirlendi. Ayrıca şirketin yurt dışında yeni bayilikler vererek uluslararası düzeyde para transferini kolaylaştırdığı da saptandı.

Eskişehir, 3-sayfa, Hukuk, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Maydonoz Döner'in 6 şubesinden FETÖ'ye 7,6 milyon lira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ERŞAN KUNERİ:
    dallamnın biride geeelll bitsin bu sıla hasreti diye fetoya şiir okumuştu 43 19 Yanıtla
  • osman şahin:
    DEVLETİN VERDİĞİ TRİLYONLAR ARSALAR ARAZİLER ONLARIN SORUMLULARI KİM HESABINI KİMLER VERECEK 34 8 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Kim fetöcü değil ki çoğunluğu şu an hala mecliste değil mi, arşivler artık yalan söylemez 27 3 Yanıtla
  • Osman Ak:
    Şimdi Galatasaray araştırma yapılacakmı sponsor olarak gösterilmişti ???? işin içinde bu takımda var 13 7 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Okyanus ötesine anıranlara ne olacak? Onları destekleyen enayi halkın yüzü kızarıyor mu??? 14 6 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    Ne istedinde vermedik diyen zat neden hala yargılanmıyor? 7 2 Yanıtla
  • Demir Demirel:
    ercan kardeşler kuyumculuk olmasin 3 1 Yanıtla
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