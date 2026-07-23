Mazıdağı\'nda Anız Yangınına Müdahele

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Karataş köyünde bir tarlada çıkan anız yangınını söndürmek için ekipler çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Karataş köyünde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, jandarma TOMA'ları sevk edildi. Köy sakinlerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları devam ediyor.