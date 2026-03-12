Mazıdağı'nda Kızın Ölümü: Baba Gözaltında - Son Dakika
Mazıdağı'nda Kızın Ölümü: Baba Gözaltında

Mazıdağı'nda Kızın Ölümü: Baba Gözaltında
12.03.2026 15:35
16 yaşındaki Z.S.'nin ölümü üzerine ağabeyinin ardından babası da gözaltına alındı.

Mazıdağı ilçesinde evinde tabanca ile vurulmuş halde ölü bulunan 16 yaşındaki kızın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ağabeyinin ardından babası da gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 16 yaşındaki Z.S.'nin ağabeyi H.S. gözaltına alındı. H.S.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, bugün de baba A.S. gözaltına alındı. Öte yandan, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Z.S.'nin cenazesi Mazıdağı'nda aile kabristanında defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

Mazıdağı'nda Kızın Ölümü: Baba Gözaltında

Mazıdağı'nda Kızın Ölümü: Baba Gözaltında
