McDonald's Gıda Skandalı: E.coli Hastalıkları ve Ölüm

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ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri Kurumu (CDC), McDonald's'ın "Quarter Pounder" hamburgerlerinden tüketen 10 kişinin Escherichia coli (E.coli) bakterisi nedeniyle hastanelik olduğunu, 1 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD, uluslararası hazır yemek zinciri McDonald's'ın adının karıştığı bir gıda skandalı ile sarsıldı. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri Kurumu'ndan (CDC) yapılan açıklamada, McDonald's'ın "Quarter Pounder" hamburgerlerinden tüketen 49 kişinin Escherichia coli (E.coli) bakterisi nedeniyle hastalandığı, 10 kişinin ise hastanelik olduğu bildirildi. Hastaların kendileriyle yapılan görüşmelerde belirti göstermeden önce McDonald's'ta yemek yediğini ve özellikle "Quarter Pounder" tükettiğini ifade ettiği kaydedilirken, Colorado eyaletinde yaşayan 1 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı.

Şirket hisseleri değer kaybetti

Vakalara neden olan gıda maddesinin henüz kesin olarak tespit edilmediği ifade edilen açıklamada, uzmanların kıyılmış soğan ve dana köftesinden şüphelendiği aktarıldı. CDC, McDonald's'ın söz konusu gıda maddelerinin kullanımını şüpheli vakaların görüldüğü eyaletlerdeki şubelerde geçici olarak durduğunu açıkladı. Skandalın ardından McDonald's hisselerinin yaklaşık yüzde 9 değer kaybetmesi ise dikkat çekti.

Yetkililer uyardı

Belirtilerin genellikle bakterinin alınmasından 3 ila 4 gün sonra başladığını ve çoğu insanın 1 hafta içinde iyileştiğini hatırlatan yetkililer, 38,8 derece üzeri yüksek ateş, 3 günden uzun süren ishal ya da kanlı ishal, kusma, ağız ve boğaz kuruluğu ile ayağa kalkarken baş dönmesi şikayetleri gösteren kişileri tıbbi destek almaları konusunda uyardı.

Hastalığa neden olabiliyor

Normalde insan ve hayvanların bağırsak ortamında bulunabilen E.coli bakterilerinin "Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC)" gibi bazı alt türleri hayatı tehdit edebilen hastalıklara neden olabiliyor. En sık yiyecek yoluyla alınan E.coli bakterilerinin, yüzde 85 oranında iyi pişirilmemiş veya çiğ etlerden, süt ve süt ürünlerinden ve iyi temizlenmemiş sebze ile meyvelerden bulaştığı biliniyor. - ATLANTA