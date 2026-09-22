MEB, Manisa'daki olaya ilişkin üç bakanlık müfettişini incelemek üzere görevlendirdi

MEB, Manisa'daki olaya ilişkin üç bakanlık müfettişini incelemek üzere görevlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MEB, Manisa'daki olaya ilişkin Manisa il müfettişlerinin tahkikat süreçlerine ilave olarak üç bakanlık müfettişinin görevlendirildiğini açıkladı. Bakanlık, müfettişlerin olayı tüm yönleriyle incelemek üzere derhal Manisa iline yönlendirildiğini bildirdi.
MEB: " Manisa'daki olaya ilişkin Manisa il müfettişlerimizin tahkikat süreçlerine ilave olarak üç bakanlık müfettişi de olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiş ve derhal Manisa iline yönlendirilmiştir."
Kaynak: İHA
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