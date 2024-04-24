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Mecidiyeköy'de patenli genç canını hiçe saydı: İETT otobüsünün arkasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

İSTANBUL - Mecidiyeköy'de seyir halindeki trafikte bir genç, İETT otobüsünün arkasına tutunarak patenle tehlikeli yolculuk yaptı. Gencin canını hiçe saydığı anlar bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mecidiyeköy'de dün gece saatlerinde gerçekleşen olayda patenli bir genç, etraflarındaki araçlara aldırmadan bir İETT otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Hiçbir güvenlik önlemi almadan paten kayan gencin canını hiçe saydığı tehlikeli yolculuğu ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.