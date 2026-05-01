Mecidiyeköy\'de 1 Mayıs İzinsiz Yürüyüşüne Polis Müdahalesi

İstanbul Mecidiyeköy'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Bazı kişiler gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Mecidiyeköy'de toplanan bir grup, izinsiz yürüyüş yapmak istedi. Polis, gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti. Çeşitli sloganlar atan gruptaki bazı kişiler, polis tarafından gözaltına alındı. - İSTANBUL