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Mehmet Derin dualarla son yolculuğa uğurlandı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek Beldesinde kaybolduktan 70 saat sonra suda cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki Mehmet Derin gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Mehmet Derin'in cenazesi öğle namazı ile birlikte ilk olarak Gürağaç mahallesi Sefa Sokak'ta evinin önüne getirildi. Burada anne - babası ve yakınları ile helallik alındı.

Derin'in cenazesi daha sonra Gürağaç mezarlığına getirildi. Burada ilk olarak baba Fatih Derin, " Ağabeylerim kardeşlerim, hepinizden Allah razı olsun. Dağ taş demediniz aradınız. Ama kader suda çıktı. Hakkınızı helal edin." dedi.

Daha sonra Tavşanlı ilçe müftüsü Mevlüd Hakan Asan'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası, Mehmet Derin gözyaşları ile toprağa verildi.

Cenazeye, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Ak Parti Milletvekili Mehmet Derin, Ak Parti Tavşanlı ilçe başkanı Himmet Özer, Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün, cenaze yakınları ve belde halkı katıldı.