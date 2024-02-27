Mehmetçik, zorlu şartlarda vatan nöbetine devam ediyor - Son Dakika
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Mehmetçik, zorlu şartlarda vatan nöbetine devam ediyor

Mehmetçik, zorlu şartlarda vatan nöbetine devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden Mehmetçiğin zorlu hava ve arazi şartlarında görev yaptığı görüntüleri paylaştı. Mehmetçik, vatan nöbetine devam ederken terörle mücadelesini sürdürüyor.

27.02.2024 14:06  Güncelleme: 14:08
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Milli Savunma Bakanlığı, zorlu hava ve arazi şartlarında görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden vatan nöbeti görevini zorlu hava ve arazi şartlarında icra eden Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Vatanımıza ve milletimize olan sevdamızdır bizi güçlü kılan. Kahraman Mehmetçik, en zorlu hava ve arazi şartlarında vatan nöbetine devam ediyor, durmadan yorulmadan terörle mücadelesini sürdürüyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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