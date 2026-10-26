Mein Schiff 3, Bremerhaven'da fırtınada MSC Victorine'e çarptı, 2 bin 428 yolcu vardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mein Schiff 3, Bremerhaven'da fırtınada MSC Victorine'e çarptı, 2 bin 428 yolcu vardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mein Schiff 3, Bremerhaven\'da fırtınada MSC Victorine\'e çarptı, 2 bin 428 yolcu vardı
Haber Videosu

Bremerhaven'da Kanarya Adalarına gitmek üzere limandan ayrılan Mein Schiff 3 kruvaziyeri, fırtına nedeniyle iskelede bekleyen MSC Victorine konteyner gemisine çarptı. Gemide 2 bin 428 yolcu ve 922 mürettebat vardı; yaralanan olmadı ve polis soruşturma başlattı.

Almanya'nın Bremerhaven kentinde, Kanarya Adalarına gitmek üzere şiddetli fırtınada limandan ayrılmaya çalışan bir kruvaziyer gemisi, iskelede beklemekte olan konteyner gemisine çarptı. 2 bin 428 yolcu ile 922 mürettebatın ölümden döndüğü o anlar kameralara yansıdı.

Almanya dün gece büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Bremen Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yolcu gemisinin yük gemisine çarptığı kaza, Mein Schiff 3 isimli kruvaziyer gemisinin 2 bin 428 yolcusu ve 922 mürettebatı ile Kanarya Adalarına gitmek üzere Bremerhaven limanından ayrılırken yaşandı. Bremerhaven limanındaki Columbus iskelesinden römorkörler eşliğinde hareket eden Mein Schiff 3 isimli kruvaziyer, şiddetli fırtınanın etkisiyle iskelede beklemekte olan MSC Victorine isimli konteyner gemisine çarptı. Kruvaziyer gemisindeki yolculardan birinin cep telefonu ile görüntülediği kazada iki geminin çarpışma anları kaydedildi. Yolcu gemisinin dış yüzeyinde 10 metrelik yarık açılırken, cankurtaran filikaları parçalandı. Video kaydında 20 günlük tatilde Kanarya Adalarına gitmeye çalışan bir kadın yolcunun çarpma sırasında "Sanırım yolculuk burada sona eriyor" şeklindeki ifadesi de duyuldu.

Kazada yolcular veya mürettebattan yaralanan olmazken, kruvaziyer gemisi Columbus iskelesine geri çekildi. Yolcular ve mürettebat da geceyi gemide geçirdi.

Yolcu gemisinin işletmeciliğini yapan TUI Cruises gün içinde detaylı açıklama yapacağını duyururken polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
3. SayfaFırtınaFırtınaGüncelPolisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mezarlıkta bir garip olay “Baba duyuyorsan işaret gönder“ dedi, sonrasında olanlar inanılmaz Mezarlıkta bir garip olay! "Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
Araba fiyatına satılan telefon şimdiden çıldırttı Başına gelene bakın Araba fiyatına satılan telefon şimdiden çıldırttı! Başına gelene bakın
Arda Güler, El Clasico’ya damga vurdu İspanyollar hayran kaldı Arda Güler, El Clasico'ya damga vurdu! İspanyollar hayran kaldı
Yılmaz Erdoğan’ın dizisinde tartışma yaratan kam davulu nedir Yılmaz Erdoğan’ın dizisinde tartışma yaratan kam davulu nedir?
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
20 yıllık şirket de dayanamadı İstanbul’da iki iflas birden 20 yıllık şirket de dayanamadı! İstanbul'da iki iflas birden
11:32
Montaj mı değil mi Mahmut Tanal’ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
Montaj mı değil mi? Mahmut Tanal'ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
11:22
Görevden alınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ilk kez konuştu
Görevden alınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ilk kez konuştu
11:06
Yayına damga vuran an Müge Anlı konuğuna “Siz köpek misiniz“ diye sordu
Yayına damga vuran an! Müge Anlı konuğuna "Siz köpek misiniz?" diye sordu
10:19
Brezilya’da sandıktan “İsrail karşıtlığı“ çıktı Netanyahu’nun desteği de işe yaramadı
Brezilya'da sandıktan "İsrail karşıtlığı" çıktı! Netanyahu'nun desteği de işe yaramadı
10:10
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
09:49
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 11:52:07. #7.13#
SON DAKİKA: Mein Schiff 3, Bremerhaven'da fırtınada MSC Victorine'e çarptı, 2 bin 428 yolcu vardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei