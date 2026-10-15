Mekke'de 2 Bangladeşli idam edildi, Bangladeş Suudi Arabistan'a nota verdi - Son Dakika
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Mekke'de 2 Bangladeşli idam edildi, Bangladeş Suudi Arabistan'a nota verdi

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Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Mekke'de camide ahlaka aykırı davranış suçlamasıyla 2 Bangladeş vatandaşının idam edildiğini bildirdi. Bangladeş'in Cidde Başkonsolosluğu, karara ilişkin bilgilendirme yapılmadığını, Suudi Dışişleri'ne diplomatik nota verildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Mekke-i Mükerreme kentindeki bir camide "ahlaka aykırı davranışta" bulunmaktan gözaltına alınan 2 Bangladeş vatandaşının dün idam edildiğini bildirdi.

Suudi Arabistan'da Mekke-i Mükerreme'deki bir camide "ahlaka aykırı davranışta" bulunmakla suçlanan ve gözaltında tutulan iki Bangladeş vatandaşı dün idam edildi. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, daha önce gözaltına alınan kişilerin haklarında açılan soruşturmanın ardından yargılanmak üzere yetkili mahkemeye sevk edildiği belirtildi. Mahkeme, sanıkların suçlu olduklarına hükmederek, suçun ağırlığı ile zamanın ve mekanın kutsallığının ihlal edilmesini gerekçe göstererek 2 kişi hakkında idam cezası verdi.

Suudi yetkililer, kararın ilgili makam tarafından onanarak kesinleştiğini ve uygulanması için kraliyet emri çıkarıldığını bildirdi. İdamların, Mekke-i Mükerreme bölgesinde gerçekleştirildiği kaydedildi. İdam edilen kişilerin kimlikleri Nazerul Islam Abdul Basir ve Siti Akhtar olarak açıklandı.

Suudi makamlardan yapılan açıklamada, suçluların gerçekleştirdiği eylem, söz konusu ibadethane ve gözaltı tarihine ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmedi.

Bangladeş: "Tarafımıza bilgilendirme yapılmadı"

Bangladeş'in Cidde Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada ise idam cezası kararına ilişkin taraflarına herhangi bir bilgilendirme yapılmadığı belirtildi. Bangladeş basınında yer alan haberlere göre bir konsolosluk yetkilisi, "Konsolosluk, bakanlık tarafından önceden bilgilendirilmemişti. Bu nedenle, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'na resmi bildirim talebini içeren bir diplomatik nota verdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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