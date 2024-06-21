Meksika'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Can Kaybı 155'e Yükseldi - Son Dakika
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Meksika'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Can Kaybı 155'e Yükseldi

Meksika'da mart ayından bu yana etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 155'e yükseldi. Yaz sezonunun başladığı tarihten bu yana en az 2 bin 567 kişi hastaneye kaldırıldı. Ülkede bazı bölgelerde su seviyesi kritik seviyelere düşerken, Alberto tropikal fırtınasının yol açtığı yağışlar barajlardaki doluluk oranını artırdı. Meksika Sağlık Bakanlığı, sıcaklıkların devam edeceği konusunda halka uyarıda bulundu.

21.06.2024 11:09
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Meksika'da mart ayından bu yana etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle can kaybı 155'e yükseldi.

Meksika'da aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, yaz sezonunun başladığı 17 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 155'e yükseldiği belirtildi. Ekim ayına kadar etkili olması beklenen sıcaklıklar nedeniyle şu ana kadar en az 2 bin 567 kişinin rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Başkent Mexico City'de 25 Mayıs'ta termometrelerin 34,7 santigrat dereceyi göstermesiyle sıcaklık rekoru kırılırken, ülkenin birçok şehrinde de sıcaklık rekorları kaydedildi. Bazı bölgelerde su seviyenin kritik seviyelere düştüğü ülkede etkili olan Alberto tropikal fırtınasının yol açtığı yağışların barajlardaki doluluk oranını arttırdığı öğrenildi.

Meksika Sağlık Bakanlığı, ülkenin büyük bölümünde sıcaklıkların devam edeceği konusunda halka uyarıda bulundu. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Meksika'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Can Kaybı 155'e Yükseldi - Son Dakika

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