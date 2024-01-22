Meksika\'da kartel üyeleri ve polis arasında çıkan çatışmada 12 kişi öldü

Meksika'nın Sonora eyaletinde, tutuklanan bir kişiyi kurtarma girişiminde bulunan kartel üyeleri ve polis arasında çıkan çatışmada 12 kişinin öldüğü belirtildi.

TETİKÇİNİN OĞLUNU KURTARMAK İÇİN ATEŞ AÇTILAR

Meksika'nın kuzeyindeki Sonora eyaletinin başkenti Hermosillo'da bir otoyolda güvenlik güçleri ve kartel üyeleri arasında çatışma çıktı. Sinaloa karteline bağlı Los Cazadores çetesinin üyeleri, tutuklanan kartel tetikçisi Jesus Humberto'nun oğlu Carlos Humberto'yu kurtarmak için güvenlik güçlerine ateş açtı.

12 KARTEL ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ

Sonora Eyalet Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçleri ve çete arasında çıkan çatışmada 12 kartel üyesinin öldüğü, 2 güvenlik gücünün ise yaralandığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan güvenlik güçlerinin durumunun stabil olduğu kaydedilen açıklamada, çatışmada yaralanan en az 7 kartel üyesinin olay yerinden kaçmayı başardığı ifade edildi.

6 ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Çatışmanın ardından güvenlik güçleri kartele ait 21 ağır silah, mühimmat, kurşun geçirmez yelek ve 6 araç ele geçirdi.