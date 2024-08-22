Melen Çayı\'na düşen büyükbaş hayvanı itfaiye ekipleri kurtardı

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Melen Çayın'a düşen büyükbaş hayvanı itfaiye ekipleri kurtardı

DÜZCE - Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Melen Çayına düşen büyükbaş hayvanın imdadına Cumayeri Belediyesi İtfaiye ekipleri yetişti.

Olay Cumayeri ilçesi Melen Çayında meydana geldi. Melen Çayı kenarında otlayan büyükbaş hayvan bir anda kendini çayın içinde buldu. Hayvan sahibinin ihbarı üzerine bölgeye Cumayeri Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk olarak suya girerek hayvanın gözde kısmına geniş halat sardılar. Sonrasında ise kepçe yardımı ile büyükbaş hayvan sudan çıkarıldı ve sahibine teslim edildi. İtfaiye ekipleri sadece yangınlara müdahale etmeyerek bu şekilde birçok canlıyı kurtarıyor.