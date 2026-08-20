Seçim sonrası Menderes’te istifa fırtınası sürüyor - Son Dakika
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Seçim sonrası Menderes’te istifa fırtınası sürüyor

Seçim sonrası Menderes’te istifa fırtınası sürüyor
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Menderes'te belediye başkanvekili seçimi sonrası istifalar sürüyor. YENİ Parti Meclis Üyesi Mustafa Ersoy, partisinden istifa ederek bağımsız üye olarak görev yapacağını açıkladı.

İzmir'in Menderes ilçesinde belediye başkanvekilliği seçimi sonrasında başlayan siyasi hareketlilik tırmanıyor. Menderes Belediyesi YENİ Parti Meclis Üyesi Mustafa Ersoy, partisinden istifa ederek görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı.

Menderes Belediye Başkanvekili seçiminin ardından ilçe siyasetinde başlayan istifa dalgası genişlemeye devam ediyor. İttifak sağlanamaması gerekçesiyle seçimin kaybedildiği süreçte CHP'li meclis üyeleri Harun Bila ile Şirzat Peker'in istifalarının ardından YENİ Parti cephesinde de ayrılıklar peş peşe geliyor.

Füsun Demir'in dün görevinden ayrıldığını duyurmasının ardından, YENİ Partili belediye meclis üyesi Mustafa Ersoy da yazılı bir açıklama yaparak partisinden istifa ettiğini duyurdu. Demir'in ardından Ersoy'un da ayrılmasıyla birlikte YENİ Parti'deki istifa sayısı 2'ye yükseldi. Ersoy, bundan sonraki süreçte Menderes Belediye Meclisi'nde bağımsız üye olarak yer alacağını belirtti.

"Menderes'in menfaatlerini her şeyin üstünde tutacağım"

Mustafa Ersoy, istifasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün itibarıyla, bugüne kadar çatısı altında siyaset yaptığım Yeni Parti üyeliğimden istifa etmiş bulunuyorum. Bu kararım herhangi bir kişisel kırgınlığın ya da makam beklentisinin sonucu değildir. Menderes'in menfaatlerini her türlü siyasi hesabın önünde tutabilmek, doğru bildiğimi daha özgürce savunabilmek adına aldığım bir karardır. Doğru yapılan her işin yanında, yanlış gördüğüm her işin karşısında olacağım. Kararlarımı siyasi hesaplarla değil; vicdanım, halkımızın beklentileri ve Menderes'in menfaatleri doğrultusunda vereceğim. Bugüne kadar birlikte yol yürüdüğüm ve emek verdiğim herkese teşekkür ediyorum. Kimseyle bir kavgam, kimseye karşı bir husumetim yok. Bundan sonra yoluma Bağımsız Menderes Belediye Meclis Üyesi olarak devam ediyorum."

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mustafa Ersoy, Yeni Parti, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seçim sonrası Menderes’te istifa fırtınası sürüyor - Son Dakika

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