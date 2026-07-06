İzmir\'deki fabrika yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Menemen ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve otluk alana sıçrayan yangın, itfaiyenin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 13.00 sıralarında Maltepe yolu üzerinde Camikebir Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen sebeple çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar, çevredeki birçok bölgeden fark edildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 5 arazöz, 1 merdivenli araç, 2 tonaj aracı, 1 endüstriyel araç ve 1 köpük kulesi aracıyla alevleri kontrol altına almak için yoğun mesai harcadı. İlçe belediyeleri de su tankerleri ve iş makineleriyle çalışmalara destek verdi.

Ekipler alevlerin geri dönüşüm tesisinin çevresindeki evler ve yapılara sıçrama riskine karşı geniş güvenlik önlemleri aldı. Geri dönüşüm malzemelerinin yüksek yanıcılığı nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına, çevredeki yapılara ulaşmasını önlemek amacıyla dört koldan müdahale edildi.

Kontrol altında

Otluk alana da sıçrayan yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınırken, iş yeri ve çevresinde soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında iş yerinde maddi hasar oluştuğu belirtildi. - İZMİR