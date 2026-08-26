Menteşe'de 40 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Menteşe'de 40 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Menteşe\'de 40 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde yelkenli teknede 40 düzensiz göçmen ve 2 kaçakçı yakalandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Akbük koyu açıkları Gökova Körfezinde hareket halindeki yelkenli tekne içinde 6'sı çocuk toplam 40 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Menteşe ilçesi Akbük koyu açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alındı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki yelkenli tekne tespit edildi. Yelkenli tekne çerisindeki 28 Irak, 7 Suriye 2 Filistin, 2 Yemen 1 Somali uyruklu (6'sı çocuk) 40 düzensiz göçmen, Irak ve Mısır uyruklu 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Menteşe, Göçmen, Muğla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Menteşe'de 40 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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