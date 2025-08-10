Menteşe\'de 88 Yaşındaki Kadın Su Kuyusuna Düşerek Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 88 yaşındaki kadın su kuyusuna düşmesi sonrası yaşamını yitirdi.

Menteşe Yenice Mahallesinde gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda 88 yaşındaki bir kadının su kuyusuna düştüğü ihbarı yapıldı. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye, 112 ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İçinde su bulunan kuyu içinde yaşamını yitiren kadının cesedi itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı. - MUĞLA