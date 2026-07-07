Menteşe\'de Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kum boşaltımı yapan kamyon devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Kaza, Denizli yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı süren yol çalışması sırasında 06 FS 1251 plakalı kamyon kum boşaltımı sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muğla'ya yeni atanan bir doktor, ailesiyle Denizli'ye giderken kazayı fark ederek yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA