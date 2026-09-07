Menteşe\'de orman yangınına Gonca Köksal Aras\'ın belediyesi 4 su tankeriyle destek verdi

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Yaraş Mahallesi karayolu üzerinde çıkan orman yangını sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Başkan Köksal Aras yangın sahasında yaptığı açıklamada, "Bugün sabahın erken saatlerinde Yaraş Mahallemizde, karayolunun kenarında bir yangın çıktı. Bölgede çok rüzgar vardı. Rüzgarın etkisiyle yangın maalesef kısa sürede yayıldı. Tüm ekiplerimiz, Valiliğimiz, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, Büyükşehir Belediyemiz ve itfaiyemiz tüm imkanlarıyla sahada alevlere karşı mücadele etti. Menteşe Belediyesi olarak biz de 4 su tankeri, 1 ekskavatör, 1 kazıcı yükleyici, 2 pikap ve personelimizle yangın söndürme çalışmalarına destek verdik. Hepimize geçmiş olsun" dedi.