Menteşe'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Menteşe'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Menteşe\'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde motosiklet ve otomobil çarpıştı, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Menteşe ilçesi Denizli yolu üzeri Volkan Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 ABP 205 plakalı motosiklet ile 48 ALP 485 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, 3. Sayfa, Menteşe, Trafik, Muğla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Menteşe'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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