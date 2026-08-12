Menteşe'de Türk Bayrağını Yakmaya Çalışan Kadın Aranıyor - Son Dakika
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Menteşe'de Türk Bayrağını Yakmaya Çalışan Kadın Aranıyor

Menteşe\'de Türk Bayrağını Yakmaya Çalışan Kadın Aranıyor
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Muğla'da, 30 yaşındaki bir kadın, bayrağı yakmak isterken güvenlik kamerasına yakalandı.

Muğla merkez Menteşe ilçesinde bir kadın, sokakta kimsenin bulunmamasını fırsat bilerek bir dükkanın önünde asılı bulunan Türk bayrağını çakmakla ateşleyip yakmak istedi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis ve jandarma ekiplerince eşkali belirlenen 30 yaşlarındaki kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Menfur olay sabah saat 04.45 sıralarında Menteşe merkezde bulunan Kurşunlu Camii yakınlarındaki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, sabaha karşı saat 04.45 sıralarında ortalıkta kimsenin olmadığı bir vakitte kaldırımda yürümekte olan kadın, bir iş yerinin önünde duvara asılı olan Türk bayrağına çantasından çıkardığı çakmakla yakmak istedi.

Olayın fark edilmesi ile birlikte duruma el koyan güvenlik güçleri güvenlik kamerasından eşkalini belirledikleri kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Gözaltı, Muğla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Menteşe'de Türk Bayrağını Yakmaya Çalışan Kadın Aranıyor - Son Dakika

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