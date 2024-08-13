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Mercedes ile çarpışan motosikletli ile arkasındaki yolcu yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesinde meydana geldi. Abdullah Çevik'in kullandığı 07 AAC 088 plakalı motosiklet ile Şeyma Özgümüş Ümüksüz'ün kullandığı 07 LL 646 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Abdullah Çevik ve motosiklette yolcu olarak bulunan Fatma Çevik, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.