3.Sayfa

Merdivenden inmeden yer değiştirmek istedi, sırtüstü yere böyle çakıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da et ürünleri satan bir işletmede temizlik yapan bir kişi, inmeden yer değiştirmek istediği merdivenden yere çakıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çaydaçıra Mahallesinde et ürünleri satılan bir işletmenin önünde meydana geldi. Temizlik için dışarı çıkan personel, camekanı temizlemeye başladı. Bu sırada diğer çalışanlar işletmenin önüne su döküp temizliğe devam etti. Merdivende bulunan bir personel, bulunduğu yerden inmeden arkadaşının yardımı ile yer değiştirmek istedi. Portatif merdivenin kırılması sonucu şahıs yere çakıldı. Şahıs, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.