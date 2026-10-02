Meriç Büyükaltıağaç'ta kooperatifin biçerdöveri yandı, inceleme başlatıldı - Son Dakika
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Meriç Büyükaltıağaç'ta kooperatifin biçerdöveri yandı, inceleme başlatıldı

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Meriç Büyükaltıağaç\'ta kooperatifin biçerdöveri yandı, inceleme başlatıldı
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Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Büyükaltıağaç köyünde, kooperatifin biçerdöveri henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Aracın kimliği belirsiz kişilerce yakıldığı değerlendirilirken kooperatif, biçerdöverin köyün ortak malı olduğunu belirterek sorumluların bulunmasını istedi.

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Büyükaltıağaç köyünde kooperatife ait biçerdöver yandı.

Edinilen bilgiye göre, Büyükaltıağaç Köyü Kalkınma Kooperatifi'ne ait biçerdöver henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Aracın kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yakıldığı değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Büyükaltıağaç Köyü Kalkınma Kooperatifi tarafından yapılan açıklamada, biçerdöverin köyün ortak malı ve çiftçilerin emeği olduğu vurgulanarak, yaşanan olayın büyük üzüntüye neden olduğu belirtildi. Açıklamada, olayla ilgili gerekli incelemelerin yapılarak sorumluların tespit edilmesi talep edilerek, "Köyün malı, hepimizin malıdır. Bir kişinin değil, bütün Büyükaltıağaç'ın emeğidir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaİncelemeEdirneMeriçSuçSon Dakika

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