Edirne\'de Anız Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

Edirne'nin Meriç ilçesi yakınlarında çıkan anız yangını ormanlık alana yayıldı. Yangına 4 helikopter, 10 arazöz ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana ulaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Helikopterler Sultan Köy Barajı'ndan aldıkları suyu alevlerin yoğun olduğu bölgelere bırakarak çalışmalara havadan destek verirken, karadaki ekipler de yangının ilerleyişini durdurmak için mücadele ediyor.

Alevlerin enerji nakil hattına yaklaşması nedeniyle önlemler artırılırken, Meriç-Uzunköprü kara yolu da güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı. Yangında askeriyeye ait bir deponun kullanılamaz hale geldiği öğrenilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.