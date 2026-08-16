Meriç'te Yangın Kontrol Altına Alındı
Edirne'nin Kadıdondurma köyü civarında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyü civarında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın nedeniyle bölgeye ekipler sevk edildi. Alevlerin farklı noktalara ilerlemesi üzerine ekipler çevredeki tarım arazilerine ve yerleşim alanlarına ulaşmaması için bölgede tedbirler aldı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: İHA
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