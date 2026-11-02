Merkez Ankara iş kazası davasında yeni rapor şantiye şefini yüzde 50 kusurlu gösterdi

Ankara'da iki stajyer mühendislik öğrencisinin hayatını kaybettiği Merkez Ankara inşaatındaki iş kazasına ilişkin davada yeni bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda, şantiye şefi yüzde 50, kalıp ustası yüzde 20, proje müdürü ve inşaat mühendisi ise yüzde 15'er oranında kusurlu bulundu.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz sanıklar şantiye şefi İnan Yücel, proje müdürü Sinan Kar, iş güvenliği uzmanı Emrah Akyol, inşaat mühendisi Alpcan Ergüven, kalıp ustası Bayram Yüksel ile taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu. Mahkeme başkanı dava dosyasına yeni bilirkişi raporunun geldiğini belirtti.

Raporda, kazanın öngörülebilir ve önlenebilir olduğu, İnan Yücel'in yüzde 50 oranında asli, Bayram Yüksel'in yüzde 20, Sinan Kar ile Alpcan Ergüven'in ise yüzde 15'er oranında tali kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, Emrah Akyol ile hayatını kaybeden ve yaralanan öğrencilerin kusursuz olduğu değerlendirilirken, nihai kararın mahkemenin takdirinde olduğu vurgulandı.

Hayatını kaybeden Emre Çetin'in babası İsmail Çetin, "Olay olalı 4 yıl 2 ay oldu buraya gidip gelmek acı veriyor. Biz acı çekerken sanıkların hiçbirisi ceza almıyor. Ben buna dayanamıyorum" dedi.

Yeniden bilirkişi raporu talebini reddeden mahkeme, bilirkişi raporuna ilişkin son kez olmak üzere süre vererek duruşmayı 16 Aralık'a erteledi.