Merkezefendi Belediyesi soruşturmasında Başkan Doğan\'ın danışmanı Sarıkaya tutuklandı

Merkezefendi Belediyesi soruşturmasında Başkan Doğan'ın danışmanı Sarıkaya tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Başkan Şeniz Doğan'ın danışmanı Gökhan Sarıkaya, yeniden sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Sarıkaya, savcılık sorgulamasının ardından cezaevine gönderildi.
Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Gökhan Sarıkaya, yeniden sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Başkan Şeniz Doğan'ın danışmanı Gökhan Sarıkaya, yeniden mahkemeye sevk edildi. Sarıkaya, yeniden yapılan savcılık sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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