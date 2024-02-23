Mermer ocağında kamyon devrildi: 1 işçi ağır yaralandı - Son Dakika
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Mermer ocağında kamyon devrildi: 1 işçi ağır yaralandı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde bulunan bir mermer ocağında moloz dökerken devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve belediye kurtarma ekipleri sevk edildi.

23.02.2024 13:59  Güncelleme: 14:05
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Mermer ocağında kamyon devrildi: 1 işçi ağır yaralandı

BURDUR - Burdur'un Karamanlı ilçesinde bulunan bir mermer ocağında moloz dökerken devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.

Olay Burdur'un Karamanlı İlçesi Bozdağ mevkiinde faaliyet gösteren bir mermer ocağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre mermer ocağında belden kırmalı kamyon ile moloz dökümü yapan işçi Mehmet Naci Bilgin(24), döküm esnasında aracın devrilmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören iş arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, jandarma ve belediye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla araçta sıkıştığı yerden çıkarılan ve ağır yaralı olan sürücü, önce Burdur Devlet Hastanesi'ne buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek, tedaviye alındı. Mehmet Naci Bilgin'in beyin kanaması teşhisi ile ameliyata alındığı öğrenildi.

Mermer ocağında kamyon devrildi: 1 işçi ağır yaralandı
Kaynak: İHA

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