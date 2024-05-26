Mersin-Adana Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 10 Ölü, 30'dan Fazla Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin-Adana Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 10 Ölü, 30'dan Fazla Yaralı

Mersin-Adana Otoyolu\'nda Zincirleme Kaza: 10 Ölü, 30\'dan Fazla Yaralı

Mersin-Adana Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada bir otobüs ve 4 araç karıştı. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı. Kazada ölü sayısının artabileceği belirtilirken, olay yerinde inceleme devam ediyor.

26.05.2024 20:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin- Adana Otoyolu'nda biri otobüs 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi de yaralandı.

Kaza, Mersin-Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yeniceoba'yı geçtikten sonra meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana istikametinden gelen bir otobüsün yağışlı havada kayarak devrilip karşı şeride geçmesiyle ikisi otomobil, biri kamyonet 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemere göre 10 kişi hayatını kaybetti. 30'dan fazla yaralı ise olay yerine gelen ekipler tarafından Adana ve Mersin'deki hastanelere sevk edildi.

Ölü sayısının artabileceği belirtilirken, ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Jandarma, İnceleme, İtfaiye, Mersin, Adana, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin-Adana Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 10 Ölü, 30'dan Fazla Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:09 Süper Lig’e veda eden son takım Ankaragücü oldu Süper Lig'e veda eden son takım Ankaragücü oldu
20:43 İstanbulspor’u 6-0 yenen Fenerbahçe, ligi 2. bitirdi İstanbulspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe, ligi 2. bitirdi
20:29 Aslan mucizeye izin vermedi Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Aslan mucizeye izin vermedi! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
20:27 Mersin’de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı Mersin'de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
13:57 33 hasta fenalaşmıştı Diyaliz merkezinde bir gün önce özel şirket bakım çalışması yapmış 33 hasta fenalaşmıştı! Diyaliz merkezinde bir gün önce özel şirket bakım çalışması yapmış
18:40 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbulspor maçı öncesi takımı ziyaret etti Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbulspor maçı öncesi takımı ziyaret etti
17:20 Galatasaray’da sakatlanan Nelsson, Konyaspor maçında oynayamayacak Galatasaray'da sakatlanan Nelsson, Konyaspor maçında oynayamayacak
17:18 İsrail basını yazdı: Rusya’dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde
17:09 Katar Hava Yolları’na ait uçak türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı Katar Hava Yolları'na ait uçak türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı
17:01 Filenin Sultanları THY’ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi
15:47 Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho’yu bitirdi bile Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho'yu bitirdi bile
15:41 Hamas, İsrail’in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv’i füzelerle vurdu Hamas, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv'i füzelerle vurdu
15:15 Özgür Özel’den Erdoğan ve Bahçeli’ye 15 maddeli emekli çağrısı Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye 15 maddeli emekli çağrısı
15:01 Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak AK Parti’den açıklama var Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak? AK Parti'den açıklama var
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’yi na zaman ziyaret edecek AK Partili isim canlı yayında tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi na zaman ziyaret edecek? AK Partili isim canlı yayında tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 21:20:36. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin-Adana Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 10 Ölü, 30'dan Fazla Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement