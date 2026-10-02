Mersin Akdeniz\'de denize giren 3 gençten biri boğuldu, 2 genç kurtuldu

Mersin'in Akdeniz ilçesinde denize giren 3 gençten biri boğularak hayatını kaybederken, diğer 2 genç çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emre Karaağaç (20), C.K. (15) ve I.K. (17) serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra gençlerin çırpındığını gören çevredeki vatandaşlar, yardım etmek için denize girdi. Vatandaşlar tarafından C.K. ve I.K. sudan çıkarılarak kurtarılırken, Emre Karaağaç suyun içinde gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada Karaağaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Karaağaç'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.