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Mersin-Antalya D-400 Karayolu'nda meydana gelen kaza sonucu 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mersin-Antalya D-400 Karayolu'nda meydana gelen kaza sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin-Antalya D-400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 9 vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralanan 30 vatandaşa acil şifalar diledi. Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

Mersin-Antalya D-400 Karayolu\'nda meydana gelen kaza sonucu 9 kişi hayatını kaybetti
16.01.2024 - 09:29,  Güncelleme: 09:41
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Mersin- Antalya D-400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 9 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı 30 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mersin-Antalya D-400 Karayolu'nda meydana gelen kaza sonucu 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin-Antalya D-400 Karayolu'nda meydana gelen kaza sonucu 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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