Mersin Bozyazı'da orman yangınına 230 personel ve hava desteğiyle müdahale sürüyor - Son Dakika
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Mersin Bozyazı'da orman yangınına 230 personel ve hava desteğiyle müdahale sürüyor

Mersin Bozyazı\'da orman yangınına 230 personel ve hava desteğiyle müdahale sürüyor
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınına 230 personel, 66 kara aracı, 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale ediliyor. Bölgeye takviye ekip ve iş makineleri sevk edilirken, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınına 230 personel, 66 kara aracı, 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale sürerken, bölgeye takviye ekip ve iş makineleri de sevk edildi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.08'de Tekmen Mahallesi Aksaz mevkisinde orman yangını çıktığı ihbarının alınması üzerine ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiği belirtildi. Yangına ilk müdahalenin saat 12.11 itibarıyla başladığı kaydedildi. Açıklamada, yangına 230 personel, 66 kara aracı, 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale edildiği bildirildi. Çalışmalara takviye amacıyla bölgeye ayrıca 10 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ekskavatör, 2 dozer ve 3 treylerin sevk edildiği ifade edildi. Yangına müdahalenin aralıksız devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Bozyazı, Mersin, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin Bozyazı'da orman yangınına 230 personel ve hava desteğiyle müdahale sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Bozyazı'da orman yangınına 230 personel ve hava desteğiyle müdahale sürüyor - Son Dakika
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