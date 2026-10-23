Furkan Coşkun 10 yıldır kayıp: Başsavcılık dosyayı 'kasten öldürme'den yeniden açtı - Son Dakika
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Furkan Coşkun 10 yıldır kayıp: Başsavcılık dosyayı 'kasten öldürme'den yeniden açtı

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Furkan Coşkun 10 yıldır kayıp: Başsavcılık dosyayı \'kasten öldürme\'den yeniden açtı
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Mezitli'de 2016 yılında evinin önünde dövülüp zorla araca bindirildiği belirlenen Furkan Coşkun'un yaşadığına dair 10 yılda hiçbir bulgu çıkmadı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı 'kasten öldürme' suçundan yeniden başlattı. Dosyaya giren 2022 tarihli bir sosyal medya programında şüpheli E.K., Coşkun'u uyarıp darbettiklerini söylemiş, sonrasında ne olduğunu bilmediğini öne sürmüştü.

Mersin'de 10 yıl önce evinin önünde darbedildikten sonra kaçırılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki Furkan Coşkun'a ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı.

Olay, 9 Ekim 2016 tarihinde merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde darbedildikten sonra kaçırıldığı belirtilen 20 yaşındaki Furkan Coşkun'dan bir daha haber alınamadı. Aradan geçen 10 yıllık süreçte Coşkun'un yaşadığına dair herhangi bir bulguya ulaşılamaması üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca 'kasten öldürme' suçundan yeniden başlatılan soruşturma kapsamında çalışmalar sürdürülüyor.

ŞÜPHELİNİN YAYINDAKİ SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında, şüphelilerden E.K.'nin 7 Mayıs 2022 tarihinde bir sosyal medya platformunda yayınlanan programa katıldığı belirlendi. E.K.'nin söz konusu yayında, aynı mahallede ikamet ettiği Furkan Coşkun'un kendisi ve ailesi hakkında uygunsuz söylemlerde bulunduğunu ileri sürdüğü tespit edildi. Şüphelinin, bu nedenle Coşkun'u uyardıklarını ve darbettiklerini ancak sonrasında başına ne geldiğine ilişkin bilgilerinin olmadığını beyan ettiği belirlendi.

CEZAEVLERİNDEKİ 9 ŞÜPHELİ İÇİN İŞLEMLER SÜRÜYOR

Olayla ilgili bağlantıları oldukları tespit edilen ve farklı kentlerdeki cezaevlerinde bulunan şüpheli E.K., M.M.Ş., S.K. ile İ.B., S.G., H.G., A.B., G.Ç. ve B.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

Mersin'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Furkan Coşkun'un ailesi kayıp başvurusunda bulunmuş, olayı araştıran polis ekipleri Coşkun'un evden ayrıldıktan sonra darbedildiğini ve zorla bir araca bindirildiğini belirlemişti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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