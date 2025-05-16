Mersin'de 127 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Mersin'de 127 litre sahte içki ele geçirildi

MERSİN - Mersin'de piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 127 litre sahte içki ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla ilçesinde 3 şüphelinin sahte içki üretimi yaparak piyasaya süreceği bilgisine ulaşan ekipler şahısları takibe aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 127 litre sahte içki ile 17 litre etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.