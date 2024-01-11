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Mersin'de 17 Milyon Liralık Elektronik Eşya Ele Geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de 17 Milyon Liralık Elektronik Eşya Ele Geçirildi

Mersin'de gümrük muhafaza ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 17 milyon 437 bin lira değerinde elektronik eşya ele geçirildi. Konteynerde yapılan detaylı kontrol sonucunda, beyan edilen değer ile gerçek değer arasında büyük fark tespit edildi ve kamu zararı oluştuğu belirlendi. Şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Mersin\'de 17 Milyon Liralık Elektronik Eşya Ele Geçirildi
11.01.2024 - 14:05,  Güncelleme: 14:06
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Mersin'de gümrük muhafaza ekiplerince 17 milyon 437 bin lira değerinde elektronik eşya ele geçirildi.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan risk analizleri doğrultusunda "oto teyp ve hoparlör" cinsi eşya olarak beyan edilen konteyner riskli değerlendirilerek, x-ray taramasına sevk edildi. Tarama sonucunda şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine konteyner arama hangarına alındı. Yapılan detaylı kontrolde eşyanın kıymeti konusunda şüphe duyulması üzerine eşyanın birim kıymeti yönünden araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmalar neticesinde beyanname muhteviyatı "oto teyp ve hoparlör" eşyaların toplam kıymetleri arasındaki faturadan kaynaklı farkın 236 bin 578 dolar olduğu, istatistiki kıymetten esaslı 5 milyon 664 bin Türk lirası kamu zararı oluştuğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda gümrüklenmiş değeri 17 milyon 437 bin Türk lirası olan 3 bin 191 adet "oto teyp" ve 6 bin 70 adet "hoparlör" cinsi eşyaya el konuldu. Şüpheliler hakkında ise Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adli soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet, NARKOKİM, Mersin, Kaçakçılık, Hukuk, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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