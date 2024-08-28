Mersin'de 2,5 Milyon Liralık Ziynet Eşyası ve Döviz Çalma Olayında Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de 2,5 Milyon Liralık Ziynet Eşyası ve Döviz Çalma Olayında Şüpheli Yakalandı

Mersin\'de 2,5 Milyon Liralık Ziynet Eşyası ve Döviz Çalma Olayında Şüpheli Yakalandı

Mersin polisinin yaptığı çalışmada, 2,5 milyon liralık ziynet eşyası ve döviz çalma olayının apartman görevlisi tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Yakalanan şüpheli tutuklandı ve çalınan dövizlerin bir kısmının güvenlik kamerası kayıtlarında görüldüğü ortaya çıktı.

28.08.2024 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin polisinin 2,5 milyon liralık ziynet eşyası ve dövizin çalınmasıyla ilgili yaptığı çalışmada olayı gerçekleştiren şüphelinin apartman görevlisi olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheli tutuklanırken, çalınan dövizlerin bir kısmının bozdurulma anının ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesinde bir daireden 2,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve döviz çalındı. Ev sahibi hırsızlığı fark edince durumu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden polis apartmana ait olan 672 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını izledi. Daha sonra yapılan teknik ve fiziki çalışmayla hırsızlık olayını apartman görevlisi olarak çalışan C.T.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli C.T. evine yapılan operasyonla yakalandı, çaldığı 2,5 milyon değerindeki ziynet eşyaları ve döviz ele geçirildi. Şüphelinin dövizlerin bir kısmını bozdurma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan C.T., 'nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, 3-sayfa, mersin, Tutuklama, Hırsızlık, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de 2,5 Milyon Liralık Ziynet Eşyası ve Döviz Çalma Olayında Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:46 Bitcoin şirketi Binance, İsrail’in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu Bitcoin şirketi Binance, İsrail'in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu
08:54 Taksi bile daha ucuz hale geldi Veliler kara kara düşünüyor Taksi bile daha ucuz hale geldi! Veliler kara kara düşünüyor
08:10 Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray’ın elenmesi sonrası olay paylaşımlar Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'ın elenmesi sonrası olay paylaşımlar
07:30 Yediği gol sonrası adeta delirdi İşte Muslera’nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar Yediği gol sonrası adeta delirdi! İşte Muslera'nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:34 ABD’de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı ABD'de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı
16:22 Resmi teklif yapıldı bile Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı aldı alacak Resmi teklif yapıldı bile! Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı aldı alacak
16:22 Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı
16:19 Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti 90’lı yılların Müzevir Müzeyyeni’ydi... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti! 90'lı yılların Müzevir Müzeyyeni'ydi...
16:10 Parayı cebine koyup markete gitti Küba’da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor
15:51 Eski halinden eser kalmamış Mauro Icardi, maça saatler kala imaj değiştirdi Eski halinden eser kalmamış! Mauro Icardi, maça saatler kala imaj değiştirdi
15:22 Beşiktaş’ta neler oluyor Aboubakar, antrenmana çıkmayıp ülkesine gitti Beşiktaş'ta neler oluyor! Aboubakar, antrenmana çıkmayıp ülkesine gitti
14:46 Çaykur Rizespor taraftarından İrfan Can Eğribayat’a ilginç istek: Allah için bizim kaleye geç Çaykur Rizespor taraftarından İrfan Can Eğribayat'a ilginç istek: Allah için bizim kaleye geç
14:33 Kadın Kuaförleri ve Güzellik Salonları Pazar Günleri Kapalı Olmayacak Kadın Kuaförleri ve Güzellik Salonları Pazar Günleri Kapalı Olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 10:23:18. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de 2,5 Milyon Liralık Ziynet Eşyası ve Döviz Çalma Olayında Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement