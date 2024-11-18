Mersin'de 208 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de 208 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

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Mersin'de jandarma, bir operasyonda 208 bin 830 sahte bandrollü makaron ve tütün ele geçirdi.

18.11.2024 09:34
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Mersin'de kaçakçılıkla mücadele, 208 bin adet makaron ele geçirildi

MERSİN - Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 21 bin 230 adeti dolu 208 bin 830 adet sahte bandrollü makaron ile sarma makineleri ve tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülnar ilçesinde bir şüphelinin sahte bandrollü kaçak makaronları piyasaya süreceği bilgisine ulaşarak çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen şüphelinin iş yeri ve adresine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanırken işyeri ve evinde yapılan aramada 21 bin 230 adeti dolu 208 bin 830 adet sahte bandrollü makaron, 187 kilo 200 gram tütün, 46 bin 500 adet ambalaj poşeti, 3 adet sigara sarma makinesi, 75 adet elektronik sigara likiti, 5 adet elektronik sigara ile 470 adet bandrol etiketi geçirildi.

Şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

Mersin\'de 208 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de 208 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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