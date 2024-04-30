Mersin\'de 3 Katlı Binada Yangın: 1 Kişi Yaralandı

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Mersin'de 3 katlı binanın ikinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında evde bulunan 1 kişi yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, 3 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, yaralanan Mehmet Dökümlü'yü 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Dökümlü, Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN