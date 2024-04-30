Mersin'de 3 Katlı Binada Yangın: 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de 3 Katlı Binada Yangın: 1 Kişi Yaralandı

Mersin\'de 3 Katlı Binada Yangın: 1 Kişi Yaralandı

Mersin'in Silifke ilçesinde, bilinmeyen nedenle çıkan yangında 3 katlı binanın ikinci katında bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ve yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

30.04.2024 16:19
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Mersin'de 3 katlı binanın ikinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında evde bulunan 1 kişi yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, 3 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, yaralanan Mehmet Dökümlü'yü 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Dökümlü, Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de 3 Katlı Binada Yangın: 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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