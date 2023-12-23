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Mersin'de 30 milyon liralık hesap hareketliliği tespit edilen bahis sitelerinin yöneticilerine operasyon - Son Dakika
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Mersin'de 30 milyon liralık hesap hareketliliği tespit edilen bahis sitelerinin yöneticilerine operasyon

Mersin'de yasa dışı bahis sitelerinin yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 21 cep telefonu ve 12 laptop ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Mersin\'de 30 milyon liralık hesap hareketliliği tespit edilen bahis sitelerinin yöneticilerine operasyon
23.12.2023 - 12:56,
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Mersin'de 30 milyon liralık hesap hareketliliği tespit edilen bahis sitelerinin yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yasa dışı bahisle mücadele çalışmalarını sürdüren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahis sitelerinin yönetildiği 11 adres tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 30 milyon liralık hesap hareketliliği tespit edilen şüphelilerin adreslerine 19 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dron ve özel harekat destekli düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 21 cep telefonu ve 12 laptop ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de 30 milyon liralık hesap hareketliliği tespit edilen bahis sitelerinin yöneticilerine operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de 30 milyon liralık hesap hareketliliği tespit edilen bahis sitelerinin yöneticilerine operasyon - Son Dakika
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