Mersin\'de 420 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

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Mersin'de piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 420 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesinde bir şahsın sahte içki üreterek piyasaya süreceği bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin adresine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 420 litre sahte içki ile sahte içki üreteninde kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirdi.

Sahte içkileri imha edilmek üzere el konulurken, şüpheli gözaltına alındı. - MERSİN