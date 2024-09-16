Mersin'de 65 Milyon TL'lik Kaçak Sigara Kağıdı Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de 65 Milyon TL'lik Kaçak Sigara Kağıdı Ele Geçirildi

Mersin\'de 65 Milyon TL\'lik Kaçak Sigara Kağıdı Ele Geçirildi

Mersin'de yapılan operasyonda 15 ton kaçak sigara kağıdı ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

16.09.2024 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin polisinin yaptığı çalışmada Çin'den Suriye'ye gönderilmek üzere yola çıkan 65 milyon lira değerinde 15 ton 750 kilogram ağırlığında 1 milyon 286 bin paket kaçak sigara kağıdı ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, Türkiye üzerinden başka ülkelere gümrük kaçağı sigara ve tütün ürünleri ve doldurulmuş veya bandrolsüz makaron kaçakçılığı yapıp devleti zarara uğratan, haksız kazanç sağlayan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalarda belirlenen ve Mersin Limanı'ndan çıkan çekici gümrük mühürlü dorse durduruldu. Yapılan kontrollerde Çin'den Suriye'ye transit rejim kapsamında gönderilen yasal yükü silikon olması gereken araçta yüklü miktarda da kaçak sigara kağıdı olduğu ortaya çıktı. Araçtan piyasa değeri yaklaşık 65 milyon TL olan 15 bin 750 kilogram ağırlığında 1 milyon 286 bin paket gümrük kaçağı sigara kağıdı ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Suriye, mersin, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de 65 Milyon TL'lik Kaçak Sigara Kağıdı Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten dikkat çeken ’Erken Seçim’ mesajı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten dikkat çeken 'Erken Seçim' mesajı
17:27 Hastanede dehşete düşüren olay Başhekim, doktora tecavüz etti Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
16:04 Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu?
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
08:43 Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın Kızım biliyor, dayanamıyor Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor
08:22 MasterChef Türkiye’de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti
08:21 THY uçağını karıştıran maganda “Benim 10 fabrikam var“ deyip kabin ekibine küfürler savurdu THY uçağını karıştıran maganda! "Benim 10 fabrikam var" deyip kabin ekibine küfürler savurdu
08:01 Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş
07:50 Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum
02:06 Kahreden fotoğraf Narin’in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 20:20:34. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de 65 Milyon TL'lik Kaçak Sigara Kağıdı Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement