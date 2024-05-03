Mersin Polisi 80 Kişiyi Yakaladı, Hırsızlık Hükümlüsü Dolapta Bulundu - Son Dakika
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Mersin Polisi 80 Kişiyi Yakaladı, Hırsızlık Hükümlüsü Dolapta Bulundu

Mersin Polisi 80 Kişiyi Yakaladı, Hırsızlık Hükümlüsü Dolapta Bulundu

Mersin polisi, aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 80 kişiyi yakaladı. Operasyonda hırsızlıktan 5 yıl hapis cezası olan bir hükümlü ise saklandığı dolapta bulundu. Yakalanan şahıslar adli işlemleri için emniyete götürüldü.

03.05.2024 11:30
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Mersin polisinin aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 80 kişi yakalandı, hırsızlıktan 5 yıl hapis cezası olan hükümlü ise saklandığı dolapta bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Polisin çalışmasında çeşitli suçlardan cezaları bulunan kişilerin olduğu değerlendirilen 20 adres tespit edildi. Belirlenen adreslere özel harekat ve ısıya duyarlı dronlarla eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aranan 80 şahıs yakalandı.

Yakalanan hükümlülerden hırsızlıktan 5 yıl hapis cezası bulunan B.K. ise saklandığı dolapta çıktı. B.K.'nin dolapta yakalanma anı da kameraya yansıdı. Geçtiğimiz günlerde de polis aranan bir başka şahsı fayansın arkasında duvarın içinde yakalamıştı.

Gözaltına alınan 80 kişi adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

Operasyon, Mersin, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin Polisi 80 Kişiyi Yakaladı, Hırsızlık Hükümlüsü Dolapta Bulundu - Son Dakika

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