Mersin'de 88 Kişi Yakalandı: Şafak Operasyonu - Son Dakika
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Mersin'de 88 Kişi Yakalandı: Şafak Operasyonu

Mersin\'de 88 Kişi Yakalandı: Şafak Operasyonu

Mersin'de çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 88 kişi, sabah saatlerinde düzenlenen şafak operasyonuyla yakalandı. Operasyon kapsamında dolandırıcılık, yaralama, fuhuş, hırsızlık ve tehdit gibi suçlardan aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. İl genelinde yapılan operasyonlarda 10 kişi gözaltına alınırken, diğer çalışmalarda ise 78 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahısların işlemleri devam ediyor.

22.03.2024 13:23  Güncelleme: 13:27
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Mersin'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik sabah saatlerinde düzenlenen şafak operasyonunda, 88 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dolandırıcılık, yaralama, fuhuş amacıyla yer temin etmek, hırsızlık ve tehdit gibi suçlardan haklarında arama kararı bulunan şahısların yakalanması amacıyla il genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde dron destekli gerçekleştirilen operasyonlarda, 30 adreste arama yapılırken, 10 kişi gözaltına alındı. Ayrıca il genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan diğer çalışmalarda ise 78 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Mersin'de 88 Kişi Yakalandı: Şafak Operasyonu - Son Dakika
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